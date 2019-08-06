с чего всё началось

Правоохранители установили факты намеренного поджога лесов в Иркутской области - делалось это с целью скрыть незаконную вырубку деревьев. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

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