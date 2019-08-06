Лесные пожары
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в СибириREGNUM 08:03
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.РИА Новости07:17
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