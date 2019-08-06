Лесные пожары
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в СибириРИА Новости 07:17
Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров. Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
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Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.РИА Новости07:17
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