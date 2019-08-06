с чего всё началось

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Политика Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.

Шоу-бизнес Глюкоза прокомментировала слухи о разводе Практически две недели Глюкоза держала поклонников в неведении, совершенно не реагируя на разговоры о ее расставании с Александром Чистяковым спустя 13 лет брака.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.

Наука Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому Американские ученые выяснили, что дети в возрасте от четырех до пяти лет учат новые слова, ориентируясь на то, насколько объект типичен для категории, в которую он входит, а также на то, как часто он встречается.

Космос Boeing обвинили в деградации космонавтики США Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.

Политика В ООН раскритиковали Италию за ужесточение правил захода судов в порты Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность ужесточением в Италии наказания за несанкционированный заход в ее территориальные воды и порты частных морских судов.

Армия и оружие Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Армия и оружие Британия обеспокоена выходом США из ДРСМД С прекращением договора теперь обе стороны могут свободно разворачивать ракеты средней дальности, отмечают в Палате общин.

Политика В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Шоу-бизнес Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон» Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.

Технологии «ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами «ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.

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Кино Лана Дель Рей представила песню для фильма Гильермо дель Торо Лана Дель Рей опубликовала в Twitter тизер песни, написанной для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте».

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