Политика

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Российская газета
04:55

В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев.
Российская газета04:55
с чего всё началось

Против Уильяма Браудера возбудили дело о создании преступного сообщества

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.
РИА Новости03:06

Подробнее о событии

Прокуроры брызжут ядом. Россия заявила об отравлении Магнитского в интересах Уильяма Браудера: почему молчали 9 лет?

Новая газета12:54

Три главные нестыковки в версии Генпрокуратуры о гибели Магнитского

Дождь13:26

«Чтобы избежать разоблачения». Прокуратура заподозрила Браудера в убийстве подельников

ТАСС09:38

Уильяма Браудера заподозрили в отравлениях

Коммерсантъ05:08

Россия заподозрила Браудера в причастности к смерти Магнитского

Интерфакс03:37

Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера

RT на русском04:15

Генпрокуратура предположила, что Сергея Магнитского отравили

Говорит Москва03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Политика

Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:48
Политика

Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»

Обновлено в 15:57
Политика

В отношении Браудера возбудили новое уголовное дело

В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Обновлено в 15:21
Политика

ЕС пообещал принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море

Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Министры обороны Евросоюза одобрили создание общей разведшколы

Министры обороны стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе одобрили проект создания общей разведшколы (JEIS), сообщили РИА Новости в Совете ЕС.
Обновлено в 16:48
Политика

Белый дом вернул аккредитацию накричавшему на Трампа журналисту CNN

Белый дом восстановил аккредитацию журналисту Джиму Акосте, который лишился ее после перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 16:44
Политика

Рогозин ознакомится с космическим кораблем Илона Маска

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона и ознакомится с кораблем Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.
Обновлено в 16:22
Политика

Выступившего за отмену пенсий депутата исключили из «Единой России»

В начале ноября депутат написал на своей странице в Facebook, что все пенсии в России надо отменить, а на старость каждый должен заработать сам.
Обновлено в 16:47
Политика

Украинская поэтесса обвинила Россию в «присвоении» советского кино

Обновлено в 16:20
Политика

Матвиенко возглавила Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Председателем совета, в соответствии с указом президента, назначена спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, а ее заместителями — вице-премьер Татьяна Голикова и Советник президента Александра Левицкая.
Обновлено в 15:44
Политика

Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи

В октябре канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Германия считает невозможной поставку оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.
Обновлено в 16:29
Политика

Наследный саудовский принц посетит саммит G-20 в Аргентине

"Наследный принц будет участвовать в саммите группы 20 в Аргентине", - сказал министр в эфире телеканала Al Arabiya.
Обновлено в 16:01
Политика

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

В Киеве сообщили о предложении США передать Украине списанные фрегаты

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в ходе интервью Пятому каналу сообщил, что США предложили передать Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
Обновлено в 15:46
Политика

В Белый дом привезли главную рождественскую елку США

В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
Обновлено в 16:15
ещё по теме
Сергей Леонидович Магнитский
Российский адвокат
Российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина» за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда. На Западе арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, организованные российскими чиновниками и силовиками и использовавшиеся для масштабного хищения бюджетных средств. Российские власти это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное