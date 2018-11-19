В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

с чего всё началось

В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев.

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