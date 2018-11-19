Политика
Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении МагнитскогоРоссийская газета04:55
В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев.
Российская газета04:55
с чего всё началось
В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.РИА Новости03:06
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Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
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