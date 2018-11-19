Политика

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Российская газета
04:55

В Генеральной прокуратуре считают, что в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского был заинтересован Уильям Браудер. Об этом рассказал журналистам на брифинге в надзорном ведомстве советник Генерального прокурора Николай Атмоньев.
Российская газета04:55

Подробнее о событии

Прокуроры брызжут ядом. Россия заявила об отравлении Магнитского в интересах Уильяма Браудера: почему молчали 9 лет?

Новая газета12:54

Браудер травил своих подельников. В теле Магнитского обнаружен яд

Вести.Ru12:27

«Чтобы избежать разоблачения». Прокуратура заподозрила Браудера в убийстве подельников

ТАСС09:38

Три главные нестыковки в версии Генпрокуратуры о гибели Магнитского

Дождь13:26

Россия заподозрила Браудера в причастности к смерти Магнитского

Интерфакс03:37

Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера

RT на русском04:15

Генпрокуратура предположила, что Сергея Магнитского отравили

Говорит Москва03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Политика

Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Группа американских сенаторов, состоящая из четырёх человек, призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на должность главы организации.
Обновлено в 23:02
Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

Обновлено в 23:04
Политика

WP: Иванка Трамп использовала личную почту для служебной переписки

Дочь и советник президента США Иванка Трамп продолжительное время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами американского правительства и работниками Белого дома в нарушение регламента.
Обновлено в 23:01
Политика

Путин: выход США из ДРСМД не останется без ответа

Россия предпримет ответные шаги после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но диалог по этому вопросу предпочтительнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе начала серии совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства, развития Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса страны.
Обновлено в 23:04
Политика

Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 22:25
Политика

ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 22:37
Политика

Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы

В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено в 22:42
Политика

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено в 23:02
Политика

Завершилось строительство морской части «Турецкого потока»

Обновлено в 22:47
Армия и оружие

Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству

Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.
Обновлено в 22:53
Политика

Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии удастся собрать в декабре

Спец посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии, который пока так и не сформирован, удастся собрать на встречу в декабре этого года.
Обновлено в 21:54
Политика

В Белый дом привезли главную рождественскую елку США

В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
Обновлено в 21:57
Политика

Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено в 18:43
Политика

Браудер назвал новые обвинения против него ответом на «дело Скрипалей»

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что новое уголовное дело против него связано с так называемым «делом Скрипалей».
Обновлено в 13:30
ещё по теме
Сергей Леонидович Магнитский
Российский адвокат
Российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина» за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда. На Западе арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, организованные российскими чиновниками и силовиками и использовавшиеся для масштабного хищения бюджетных средств. Российские власти это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное