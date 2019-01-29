Выделенные на концерт Аллы Пугачевой десятки миллионов сочли откатомДни24 вчера в 11:32

40 млн рублей, которые дочернее предприятие компании «Вертолеты России» (входит в состав госкорпорации «Ростех») выделило на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы. Об этом «Известиям» заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

с чего всё началось

Как заявил Кирилл Кабанов, глава Национального комитета по борьбе с коррупцией, такая сумма может быть выделена в качестве отката. Он считает, что несколько десятков миллионов могли заплатить Алле Пугачевой за исполнение ее репертуара на корпоративе.

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