с чего всё началось

Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости". По словам председателя ведомства Александра Куреннова, пожарами, скорее всего, скрывали незаконные рубки леса.

Происшествия Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Теннис Шарапова попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на седьмой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.

Авто Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $60 Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.

Политика Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Недвижимость Сбербанк снизил ставки по потребкредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4% на период с 6 августа по 30 сентября текущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Происшествия Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Здоровье Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Общество Медведев потребовал наказать виновных в срыве нацпроектов Глава кабинета министров Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минтруда и Минпросвещения объяснить причину срыва нескольких национальных проектов, а также принять меры, чтобы они все-таки были реализованы.

Экономика В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Армия и оружие AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Кино Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.

Происшествия Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.