Лесные пожары

Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в СибириГазета.Ru 08:33

Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости". По словам председателя ведомства Александра Куреннова, пожарами, скорее всего, скрывали незаконные рубки леса.
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с чего всё началось

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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