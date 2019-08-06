с чего всё началось

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Здоровье Когда родители работают долго, дети толстеют Еще одной причиной может быть нарушение ритма сна у детей, родители которых работают длительное время.

Экономика Названы самые популярные у россиян сладости Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.

Энергетика Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.

Футбол «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу» Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».

Политика На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы Ранее экс-замглавы администрации президента времен Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Политика США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Происшествия СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Происшествия Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн).

Политика Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400 Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.

Общество Медведев пообещал наказать региональных чиновников за срыв нацпроектов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.