Лесные пожары
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в СибириREGNUM 08:03
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Читать в источнике
Оценить212
с чего всё началось
Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.РИА Новости07:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Здоровье
Когда родители работают долго, дети толстеют
Еще одной причиной может быть нарушение ритма сна у детей, родители которых работают длительное время.
Обновлено в 19:31
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»
Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Политика
На Украине возбудили дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы
Ранее экс-замглавы администрации президента времен Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии
Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистской группировки, запрещенной в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено в 21:06
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено в 09:55
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Политика
США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Происшествия
СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске
Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Здоровье
О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн).
Обновлено в 16:28
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Общество
Медведев пообещал наказать региональных чиновников за срыв нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29