Лесные пожары

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в СибириREGNUM 08:03

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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с чего всё началось

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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