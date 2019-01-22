Общество
Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru 05:47
Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.
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Списание задолженности за газ стала одной из обсуждаемых новостей последних дней
Телекомпания Грозныйвчера в 12:59
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Происшествия
Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан
Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва»
В Югре силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта авиакомпании «Сургут — Москва».
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов не обращались в полицию после возможной драки
Ни актер Максим Виторган, ни режиссер Константин Богомолов не обращались в полицию с заявлениями о возможном конфликте.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров
Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Появилось видео с места посадки захваченного самолета Сургут–Москва
В Сети появилось видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный пассажиром самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Сургут–Москва.
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Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon
Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Авто
Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд
Обновлено в 08:04
Происшествия
Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта
Обновлено в 06:54
Авто
Mercedes-Benz и BMW будут делать автомобили вместе
Эксперты предсказывают в связи с этим, что новые поколения семейств BMW 1 Series и Mercedes-Benz A-Class получат единую архитектуру и самые передовые системы автономного или полуавтономного управления, а партнеры по проекту смогут сэкономить в результате распределения усилий миллиарды евро.
Обновлено в 07:45
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Путин и Абэ начали переговоры в Кремле
В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании
Обновлено в 07:57
Происшествия
Одна из пропавших в горах Урала туристок погибла
Обновлено в 06:53
Происшествия
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
СМИ писали, что 22 января пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан.
Обновлено в 07:41
Экономика
MasterCard оштрафовали на 570 миллионов евро
Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterCard на 570 миллионов евро за нарушение законов о конкуренции.
Обновлено в 06:58
Наука
Таяние ледников Гренландии ускорилось в четыре раза
Таяние гренландских льдов с 2003 года ускорилось в четыре раза, выяснили ученые. В связи с этим повышается и уровень моря.
Обновлено в 07:27
Авто
Audi изменила ценники на свои автомобили в России
Обновлено в 01:26
Экономика
Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире
Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Спасенных в Черном море моряков в ближайшее время доставят в Керчь
Спасенных моряков и тела погибших в результате пожара на двух судах в Черном море в ближайшее время доставят в Керчь.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Инсайдеры назвали цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S10
Инсайдерами были названы европейские цены на все модели флагманских Samsung Galaxy S10, которые официально будут представлены 20 февраля.
Обновлено в 06:27
Общество
В Avon извинились перед женщинами за рекламу о целлюлите
Обновлено в 07:40
Происшествия
Подростки устроили массовое побоище в Твери
Биты у них подростки отобрали, а саму женщину и их дочерей — избили. 21 января другая группа подростков нашла этих троих подростков.
Обновлено в 08:01
Авто
Renault обновила ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный ситикар Twingo.
Обновлено в 06:38
Футбол
Адвокат Кокорина прокомментировала публикацию письма о «стаде баранов»
Обновлено в 06:49
Происшествия
Горящие в Черном море суда опасно накренились
Опасный крен зафиксирован на судах, горящих в Черном море в районе Керченского пролива.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля
В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля. Об этом 21 января сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
СК просит арестовать заочно двух фигурантов дела Шестуна
Следственный комитет РФ просит заочного ареста для объявленных ранее в розыск бывшего главы администрации поселка Большевик Московской области и гендиректора сети строительных магазинов "Браво" Бориса Криводубского и бизнесмена Сергея Самсонова - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.
Обновлено в 07:31
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11