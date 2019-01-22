Политика

Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru 05:47

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.
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Валерий Голубев
Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности.
— Валерий Голубев, российский политикМосква 24 05:38
с чего всё началось

«Газпром» объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной

Суд постановил списать долги Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".
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Списание задолженности за газ стала одной из обсуждаемых новостей последних дней

Телекомпания Грозныйвчера в 12:59
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Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* атаковали позиции правительственных сил Сирии в районе населённых пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа, но были отброшены за линию соприкосновения и понесли потери.
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В Совете Европы заявили о кризисе из-за ситуации с Россией в ПАСЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса в ПАСЕ привело к кризису в организации.
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Отменивший встречу с Порошенко патриарх принял членов УПЦ МП

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Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров

Верховный суд США одобрил указ президента Дональда Трампа, который запрещает трансгендерам служить в армии. Об этом 22 января сообщает BBC.
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Пять стран финансово поддержат суд над виновными в крушении МН17

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Пашинян и Алиев провели в Давосе неформальную встречу

В Давосе на полях Всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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Уволился отвечавший за отношения с Россией помощник госсекретаря США

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл подал в отставку, об этом написал в Twitter замруководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.
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Политика

Помпео отказался считать США и Россию обреченными на соперничество

Неверно думать, будто США и Россия обречены на соперничество, как это было во времена холодной войны, однако для прогресса в отношениях двух стран Москве необходимо изменить свое поведение.
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Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

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Путин запретил использование мигалок не входящим в МЧС спасателям

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Французский журналист объяснил принадлежность Крыма России

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Опубликована переписка дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР

Издание «Московский комсомолец» опубликовало дипломатическую переписку о расследовании убийства трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 22:06
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