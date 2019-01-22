Политика
Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru 05:47
Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.
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Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности.
— Валерий Голубев, российский политикМосква 24 05:38
с чего всё началось
Суд постановил списать долги Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".Интерфакс05:18
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Списание задолженности за газ стала одной из обсуждаемых новостей последних дней
Телекомпания Грозныйвчера в 12:59
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