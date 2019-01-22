Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru 05:47

Суд постановил списать долги Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

с чего всё началось

Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности.

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.

Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газ

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