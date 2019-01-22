Политика

Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru 05:47

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.
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Валерий Голубев
Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности.
— Валерий Голубев, российский политикМосква 24 05:38
с чего всё началось

«Газпром» объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной

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