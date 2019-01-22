Экономика
Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru 05:47
Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.
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Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
Обновлено в 06:49
Авто
Владелец автомобиля Jaguar XJ отсудил у импортера более 40 млн рублей
Обновлено в 10:18
Авто
Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пытавшегося угнать самолет мужчину задержали
Правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался угнать самолет в Афганистан, сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 09:11
Авто
Renault выводит на рынок другой Logan Crossover
В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Суд отказался выпустить обвиненного в шпионаже Пола Уилана под залог
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:12
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Буксир с моряками с двух горящих в Черном море танкеров прибыл в Крым
Пострадавших моряков с танкеров "Канди" и "Маэстро", которые горят в Черном море, спустя сутки после ЧП доставили в порт Керчь на востоке Крыма.
Обновлено в 10:43
Авто
Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus
Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено в 11:33
Происшествия
На МКАД столкнулись шесть машин
Сразу шесть автомобилей столкнулись на МКАД на западе Москвы, перекрыто движение транспорта по четырем полосам, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте в суде и отпустила под подписку об обязательстве о явке Настю Рыбку и Алекса Лесли (Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова).
Обновлено в 08:14
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»
Обновлено в 09:17
Происшествия
Неизвестный пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве
Неизвестный мужчина на легковом автомобиле пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве.
Обновлено в 08:09
Общество
Нашлись петербуржцы, выигравшие в лотерею 500 млн рублей
Обновлено в 08:47
Авто
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander
В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Политика
Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ
Обновлено в 10:17
Происшествия
Суд отстранил от должности начальника одного из управлений МЧС Москвы
Басманный суд Москвы постановил временно отстранить от должности начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина, обвиняемого в халатности.
Обновлено в 10:44
Общество
Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова
Обновлено в 10:08
Происшествия
Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров
Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Из-за прорыва трубы с горячей водой в Самаре пострадали 11 человек
В результате прорыва трубопровода с горячей водой в Самаре пострадали 11 человек, четверых из них госпитализировали в ожоговый центр с травмами средней степени тяжести.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали
По данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Тушением возгорания занимаются сотрудники МЧС из Ленинградской области, а также привлечены пожарные из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Присяжные оправдали фигурантов по делу об обстреле полицейских
Присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемых по делу о разбойном нападении в декабре 2015 года на автомобиль полицейских, которые перевозили зарплату для нелегальных мигрантов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 11:50
Происшествия
Водитель экскаватора разгромил отель из-за невыплаты зарплаты
В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании
Обновлено в 06:44
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более 2,7 миллионов IP-адресов Amazon
С 2,7 миллионов IP-адресов Amazona Роскомнадзор снял блокировку, об этом сообщили в ведомстве.
Обновлено в 06:55
Общество
В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек
Обновлено в 05:56