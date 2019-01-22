Экономика

Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газLenta.ru вчера в 05:47

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ. Об этом во вторник, 22 января, в федеральном ведомстве сообщили РИА Новости.
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Почему Чечне не дали списать 9,3 млрд руб. долга перед «Газпромом»

РБКвчера в 13:49

Генпрокуратура поддержала жалобу «Газпрома» на списание долгов в Чечне

Интерфаксвчера в 05:38

Власти Чечни назвали жителей региона дисциплинированными в вопросах оплаты за газ

ТАССвчера в 10:37

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Списание долгов за газ: Генпрокуратура начала проверку чеченской прокуратуры

Вести.Ruвчера в 06:02

В Госдуме считают обоснованным списание долгов за газ с жителей Чечни

Дума ТВвчера в 05:49

Генпрокуратура не нашла оснований для списания задолженности жителей Чечни за газ

RT на русскомвчера в 10:57
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Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

Обновлено вчера в 10:37
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Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущей, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира

У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 21:21
ЖКХ

В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения

Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов

Российский писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахамсон) скончался в Петербурге в возрасте 73 лет.
Обновлено в 00:13
Экономика

Импортеры начали поднимать цены на алкоголь

Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Пассажиры захваченного рейса Сургут — Москва покинули Ханты-Мансийск

Обновлено вчера в 13:22
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ

Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля

В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено вчера в 18:36
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Технологии

Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено вчера в 14:26
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Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре

Обновлено 21 января в 15:08
Здоровье

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа среди циркулирующих вирусов продолжает возрастать и составил 54,1% от общего числа положительных находок.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США

В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира

Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса Сургут-Москва Павла Шаповалова, в котором тот заявил, что ему "не надо было лететь" в Афганистан.
Обновлено вчера в 15:54
Космос

Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

В Кемерово загорелся маршрутный автобус

Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 30 пассажиров, утром в среду загорелся в пути; пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва

В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В столице Йемена прогремели два взрыва

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

На Сахалине возбудили дело о задохнувшемся в больнице младенце

По факту смерти младенца возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено вчера в 23:28
Наука

В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании

Забайкальский краевой суд признал виновным 23-летнего жителя Москвы в заведомо ложных сообщениях о террористических актах и приговорил его к трем годам заключения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю в среду.
Обновлено вчера в 22:37
Космос

Запуск беспилотного корабля «Союз МС» перенесен на август

Отмечается, что корабль проведет на МКС 12 дней, а не 32 Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что испытательный запуск космического корабля "Союз МС" в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-2.1а" перенесен на три недели и состоится 22 августа, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:25
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Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 09:21
Авто

Минпромторг показал, как создавался автомобиль Aurus

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало видео, в котором подробно рассказало о том, как создавалась линейка новых автомобилей на основе единой модульной платформы Aurus.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край

Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Задержан владелец приюта, где нашли 40 трупов собак

«Сегодня в городе Благовещенске Амурской области сотрудниками полиции задержан руководитель приюта для собак по подозрению в жестком обращении с животными», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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