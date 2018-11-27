Происшествия

Генпрокуратура: в отношении «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел
Вести.Ru
05:05

По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Вести.Ru05:05

Подробнее о событии

Прокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за нарушений в «Роскосмосе»

РБК05:21

В Генпрокуратуре сообщили о 16 делах в отношении деятельности «Роскосмоса»

RT на русском04:59

В Генпрокуратуре назвали число возбужденных против Роскосмоса уголовных дел

Газета.Ru04:46

В Генпрокуратуре заявили о системных нарушениях законодательства «Роскосмосом»

Интерфакс04:42

В Роскосмосе при прошлой администрации были выявлены системные нарушения законодательства

Эхо Москвы04:30

C начала года по нарушениям при капремонте возбуждены 105 уголовных дел

ТАСС05:57

В Роскосмосе выявили нарушения в охране интеллектуальной собственности

РИА Новости05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

За рулем врезавшейся в забор храма в Москве иномарки был полицейский

Обновлено в 06:36
Происшествия

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

Авария произошла еще в середине октября, однако то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне

В Чувашии вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Подмосковье Lexus въехал в надземный пешеходный переход

Автомобиль врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Дельтапланериста забыли пристегнуть. Этот полет он запомнит надолго

Житель американского штата Флорида Крис Гурски решил отправиться на отдых в Швейцарию. Этот отпуск он запомнит на всю жизнь.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

ДТП со школьным автобусом произошло во Владимирской области. Трое детей отправлены в больницу.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу

По данным следователей, главный судебный пристав региона оказывал покровительство физическим и юридическим лицам по неисполнению ряда исполнительных производств.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

Обновлено в 04:41
Происшествия

В детском саду в Чечне ребенок задохнулся, застряв между кроватями

«Во время дневного отдыха голова ребенка застряла между планками двухъярусной детской кровати, вследствие чего наступила смерть малыша в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

При пожаре в Псковской области погибли шесть человек, в том числе дети

Обновлено в 06:20
Происшествия

На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю скорой помощи, который уронил пациентку при погрузке в автомобиль, после чего она скончалась.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге 14-летний школьник тяжело отравился на уроке физкультуры

Мальчик выпил неизвестное вещество на уроке физкультуры. Он находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:01
Главное