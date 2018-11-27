По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Генпрокуратура: в отношении «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел

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