с чего всё началось

В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей. Этих денег хватило бы на покупку средненькой "однушки" в Москве или четырех однокомнатных квартир в Ульяновске.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.

Общество Общество «ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество У губернатора Подмосковья появился официальный сайт В сентябре этого года переизбранный на второй срок губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что каждый муниципалитет области получит конкретную программу развития на ближайшие пять лет.

Общество Общество Эксперты выбрали главный цвет 2019 года Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).

Общество Общество В Киеве переименовали Новороссийский проспект Депутаты Киевского городского совета одобрили переименование Новороссийского проспекта, передает РИА "Новости".

Общество Общество Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Общество Общество Минстрой разработает стандарт «умного города» 6 декабря рабочая группа ведомства проанализирует более 100 проектов и разработает стандарт «смарт-сити».

Общество Общество Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Общество Общество Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.

Общество Общество Новогодних премий сотрудникам не планируют 58% работодателей Большинство работодателей (58%) не собираются выплачивать премии своим сотрудникам по итогам работы за год.