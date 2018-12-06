Общество

Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера
Газета.Ru
13:10

В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей. Этих денег хватило бы на покупку средненькой "однушки" в Москве или четырех однокомнатных квартир в Ульяновске.
Газета.Ru13:10
с чего всё началось
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной в программе
 телеканала «Эфир» рассказал, как выглядит портрет среднего коррупционера.
РБК07:01

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Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера

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Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического коррупционера

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Генпрокуратура составила психологический портрет коррупционера

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
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