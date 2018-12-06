Общество
Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера
Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционераГазета.Ru13:10
В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей. Этих денег хватило бы на покупку средненькой "однушки" в Москве или четырех однокомнатных квартир в Ульяновске.
Газета.Ru13:10
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
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Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
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Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
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Обновлено в 12:00
Здоровье
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В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Обновлено в 08:24
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Новогодних премий сотрудникам не планируют 58% работодателей
Большинство работодателей (58%) не собираются выплачивать премии своим сотрудникам по итогам работы за год.
Обновлено в 12:14
Общество
В красноярской школе на правом берегу создали свой «Хогвартс»
В Красноярске в лицее № 6 «Перспектива» на улице Кутузова появилась сказочная «Хогвартс», рассказали в управлении образовании города.
Обновлено в 12:05