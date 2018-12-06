Общество
Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера
Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционераКоммерсантъ10:52
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал основные черты среднестатистического коррупционера.
Коммерсантъ10:52
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Транспорт
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:55
Общество
«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.
Обновлено в 11:21
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 10:13
Общество
В Госдуме предложили позвать рэперов на «Голубой огонек»
Глава комитета Госдумы по физкультуре и делам молодежи Михаил Дегтярев хочет предложить всем крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи, в частности «Голубой огонек».
Обновлено в 11:35
Транспорт
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря
Обновлено в 10:50
Общество
Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
Обновлено в 11:27
Общество
Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год
Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".
Обновлено в 11:40
Общество
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:42
Общество
Какая погода ожидает жителей Центральной России в начале зимы
Обновлено в 08:24
Здоровье
Названа основная причина смертей в России
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 11:19
Общество
Как опыт Хогвартса пригодился лицею в Красноярске
Как и в Хогвартсе из «Гарри Поттера», ученики стараются обеспечить своему факультету как можно больше баллов.
Обновлено в 11:32
Общество
Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года
Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru.
Обновлено в 11:25
Общество
Медведев высказался о стрельбе в российских школах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал инциденты со стрельбой в российских школах.
Обновлено в 11:19
Общество
Сайт «Губернатор Подмосковья» заработал с декабря
Новый сайт «Губернатор Подмосковья» появился в Сети 6 декабря. Проект запустили по решению властей региона.
Обновлено в 11:42
Общество
Более 400 елочных базаров заработают в Подмосковье
Больше 400 елочных базаров откроются в Московской области с 7 декаря, на них будут продаваться как отечественные, так и зарубежные ели.
Обновлено в 10:38