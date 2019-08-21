с чего всё началось

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.

Политика В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу 17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

Футбол Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом» Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Политика Украинских осужденных собрали в Москве Пятеро граждан Украины, которые, судя по всему, в настоящее время находятся в «Лефортово», в разные время были осуждены российскими судами и направлены для отбывания наказания в разные регионы страны.

Политика Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Кино Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой 79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.

Здоровье Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.

Происшествия В североуральской шахте под завалами погиб рабочий Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Гаджеты Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.

Авто Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6 «Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.

Авто Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5 Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.

Армия и оружие В Афганистане погибли двое американских военных В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.