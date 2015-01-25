Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

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