Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи ЧеркалинаГазета.Ru 08:44
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ТАСС07:33
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