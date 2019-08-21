с чего всё началось

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Шоу-бизнес На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.

Футбол Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.

Политика Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России.

Происшествия При пожаре в Германии пострадали двое россиян Помимо пострадавших россиян в возрасте 18 и 24 лет ожоги разной степени тяжести получили гражданин Танзании 21 года и 80-летняя немка.

Шоу-бизнес Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Технологии В Пскове нашли холодильник XVII века В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Шоу-бизнес Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.

Гаджеты Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны производства BOE Technology Group для iPhone 12.

Космос Бывший конгрессмен предложил наградить первых создателей базы на Луне Известный политический деятель США Ньют Гингрич заявил, что для экономии государственных средств было бы разумно предложить денежный приз первым учредителям базы на поверхности Луны.

Происшествия Самолет с пассажирами загорелся в Калифорнии при взлете По сведениям полиции города Оровилл, самолет прервал взлет и загорелся. Пассажиры и члены экипажа успели вовремя покинуть воздушное судно.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.