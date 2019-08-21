Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи ЧеркалинаГазета.Ru 08:44
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.Forbes08:46
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