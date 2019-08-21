Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи ЧеркалинаГазета.Ru 08:44
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
«В Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн», — говорится на сайте Генпрокуратуры.Известия09:52
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