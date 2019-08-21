с чего всё началось

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Украина назвала поражением возвращение России в G8 «Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», — подчеркнул Кириленко.

Происшествия Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.

Футбол Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Политика Макрон связал будущее России с Европой Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.

Авто Двигатели Aurus применят в малой авиации Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Футбол 21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.

Авто Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant Как и предполагалось, новый Audi RS6 Avant получил 4,0-литровый бензиновый V8, выдающий 600 л.с. и 800 Нм момента.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Технологии ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим» Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".

Энергетика Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Политика Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.

Наука Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.

Армия и оружие Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео На коротком ролике видно, как бойцы стоят у входа в катакомбы, а затем заходят в них.

Происшествия В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.