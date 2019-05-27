Общество

Генпрокуратура решила взыскать 3,2 млрд руб. с экс-мэра ВладивостокаРБК 05:30

Генпрокуратура подготовила иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и восьми соответчикам о взыскании 3,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Генпрокуратура РФ хочет забрать у Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда в пользу государства

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Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока Пушкарева 3,2 млрд рублей

Коммерсантъ03:57

Генпрокуратура РФ подготовила иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:16

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Эхо Москвы03:31

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей

РИА Новости03:17

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Газета.Ru03:50

Генпрокуратура намерена взыскать с бывшего мэра Владивостока 3 млрд 200 млн руб

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