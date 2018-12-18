В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.

Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году

Финансы Финансы Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков.

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