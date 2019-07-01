Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в ШереметьевоРИА Новости 07:46

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
с чего всё началось
«В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — говорится в сообщении
.
RT на русском07:44

Подробнее о событии

Прокуратура завела 18 административных дел из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

ТАСС07:53

«Шереметьево» рассылает ранее задержанный багаж пассажиров по местам назначения

Интерфакс09:26

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

РБК08:05

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек выдачи багажа в «Шереметьево»

Ведомости07:59

Генпрокуратура начала вторую за лето проверку в аэропорту Шереметьево

Коммерсантъ13:20

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

РИА Новости07:46

Генпрокуратура проверит «Шереметьево» в связи с задержками выдачи багажа

Интерфакс - Россия07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Общество

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Обновлено в 04:56
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Обновлено в 12:53
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ

Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Политика

Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Отдельное дело: младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Хоккей

СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

Обновлено в 13:39
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Транспорт

Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию

3 июля в Тверской области запустят автомобильное движение с 97 по 149 километр скоростной трассы М-11.
Обновлено в 10:30
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Самолет-разведчик США несколько часов кружил вдоль границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V около трех часов летал вблизи границ России в регионе Балтики, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке

Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
Обновлено в 11:41
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Энергетика

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.
Обновлено в 09:19
Здоровье

После вдыхания помета хомячка умерла американка

Обновлено в 03:15
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное