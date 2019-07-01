с чего всё началось

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Общество РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

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