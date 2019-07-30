Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондовРИА Новости 04:54
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Политика
Экс-мэра Тегерана приговорили к смертной казни за убийство жены
Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент страны Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство супруги, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.
Обновлено в 05:26
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Музыка
Из-за концерта Rammstein на подъезде к Лужникам создалась пробка из желтых такси
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Здоровье
До 2024 года в Оренбуржье появится 17 центров онколопомощи
Не менее 17 центров амбулаторной онкологической помощи появится на территории Оренбургской области до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Обновлено в 07:05
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Игры
IO Interactive работает над Hitman 3 и новой независимой игрой
«Хотя часть команды работает над созданием нового контента для Hitman 2 и планирует разработку третьей части, которая может снова стать эпизодической, большая часть студии работает над каким-то секретным новым проектом», – сообщил нарратор и журналист Noclip.
Обновлено в 05:30
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В ДНР задержали пьяных украинских танкистов
По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 04:24
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Обновлено в 04:31
Авто
УАЗ возобновит разработку кроссовера УАЗ-3170
На пресс-конференции, организованной в рамках официального дебюта и тест-драйва внедорожника УАЗ «Патриот» с новой автоматической трансмиссией, заместитель генерального директора по развитию Юрий Алексаков сказал, что упредприятия еще остались несколько перспективных проектов и однозначно дал понять, что с УАЗ-3170 пока ещё не был закрыт.
Обновлено в 06:04
Политика
У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
Россия поставит ВВС Индии авиационные ракеты стоимостью свыше $200 млн
Обновлено в 07:03