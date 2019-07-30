Политика
Генпрокуратура призвала жестко пресекать несанкционированные акцииВести.Ru 06:08
"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования", — заявил он, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.
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Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 07:57
Происшествия
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
Бразильская полиция сняла с нападающего сборной Бразилии и футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото
Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.
Обновлено в 03:00
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Игры
Sony уже отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Во втором квартале 2019-го года японская корпорация Sony отгрузила 3.2 млн игровых приставок PlayStation 4. Общее количество проданных консолей PS4, тем самым, достигло 100-миллионной отметки.
Обновлено в 08:03
Экономика
Центробанк назвал инвестиционную активность в РФ «неустойчивой»
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.
Обновлено в 08:47
Общество
В трех сибирских регионах ввели режим ЧС из-за пожаров
Обновлено вчера в 09:49
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита
Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку.
Обновлено в 07:13
Политика
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Обновлено в 08:12
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Наука
В Японии разрешили выращивать гибридов человека и животных
Обновлено в 01:55
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Разбивший машину Земфиры поклонник четыре года преследует певицу
Задержанный за повреждение автомобиля Земфиры мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание певицы, которая на протяжении четырех лет отказывает ему в личной встрече.
Обновлено в 07:02
Хоккей
«Вегас» объявил об обмене Гусева в «Нью-Джерси»
"Вегас" на своем официальном сайте объявил об обмене Никиты Гусева в "Нью-Джерси".
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт
Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка
Сегодня с 5:30 в Иркутской области снова перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала
Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний центральный полузащитник подписал с клубом контракт до 2023 года.
Обновлено в 04:43
Кино
Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино
Владимир Машков рассказал, что вернется в кино в том случае, если «наладится моя работа».
Обновлено в 02:17
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Финансы
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей
Сальдо прочих доходов и расходов по итогам 6 месяцев 2019 года составило минус 309 млрд рублей, а годом ранее было плюс 218 млрд рублей, в результате чего компания показала доналоговый убыток.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву»
"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", — сказал Богдан в интервью изданию.
Обновлено в 08:15