"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования", — заявил он, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Политика Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.

Происшествия С Неймара сняли обвинения в изнасиловании Бразильская полиция сняла с нападающего сборной Бразилии и футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара обвинения в изнасиловании.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.

Политика Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Общество В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.

Игры Sony уже отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4 Во втором квартале 2019-го года японская корпорация Sony отгрузила 3.2 млн игровых приставок PlayStation 4. Общее количество проданных консолей PS4, тем самым, достигло 100-миллионной отметки.

Экономика Центробанк назвал инвестиционную активность в РФ «неустойчивой» Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.

Политика ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

Происшествия В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку.

Политика Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Происшествия Разбивший машину Земфиры поклонник четыре года преследует певицу Задержанный за повреждение автомобиля Земфиры мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание певицы, которая на протяжении четырех лет отказывает ему в личной встрече.

Хоккей «Вегас» объявил об обмене Гусева в «Нью-Джерси» "Вегас" на своем официальном сайте объявил об обмене Никиты Гусева в "Нью-Джерси".

Политика Порошенко пообещал не прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Транспорт Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка Сегодня с 5:30 в Иркутской области снова перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.

Футбол «ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний центральный полузащитник подписал с клубом контракт до 2023 года.

Кино Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино Владимир Машков рассказал, что вернется в кино в том случае, если «наладится моя работа».

Политика Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.

Финансы «Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей Сальдо прочих доходов и расходов по итогам 6 месяцев 2019 года составило минус 309 млрд рублей, а годом ранее было плюс 218 млрд рублей, в результате чего компания показала доналоговый убыток.

Футбол «Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.