Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборовРБК 05:01

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
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Генпрокуратура призвала жестко пресекать несанкционированные акции

Вести.Ru06:08

Генпрокуратура предписала жестко пресекать организацию незаконных акций

РИА Новости04:54

Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

RT на русском05:09

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

РБК05:01

Генпрокуратура потребовала жестко пресекать незаконные митинги перед выборами

Ведомости05:12

В Генпрокуратуре потребовали пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов

Интерфакс04:52

Замгенпрокурора призвал жестко пресекать действия участников незаконных акций

ТАСС04:49
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Происшествия

В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Политика

На Украине арестовали российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Экономика

Банки стали прощать долги россиянам

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Политика

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина

Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Политика

Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Все пострадавшие на акции 27 июля в Москве выписаны из больниц

В ходе несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, в скорую помощьт обратилось сравнительно небольшое количество пострадавших с легкими травмами, сейчас все они выписаны из больниц, сообщил журналистам во вторник главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика

Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина

Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Здоровье

В каких платных клиниках Тулы нашел нарушения Роспотребнадзор

Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие нарушения обнаружены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческих медицинских организаций с апреля по июнь текущего года.
Обновлено в 10:15
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок

Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Баскетбол

Бывший баскетболист ЦСКА Родригес перешёл в «Милан»

Обновлено в 07:45
Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

Обновлено в 08:44
Здоровье

Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане

Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане.
Обновлено в 06:24
Политика

Forbes не нашел оснований для санкций против России

Журналист Кеннет Рапоза, пишущий для Forbes, не нашел оснований подвергать Россию санкционным ограничениям, за исключением негативного отношения к возглавляющему страну президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Установлена личность стрелка на калифорнийском фестивале еды

Обновлено в 06:49
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Футбол

Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения

Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено в 04:19
Гаджеты

ZOTAC оснастила компьютер MEK Mini ускорителем GeForce Super

Обновлено в 07:19
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Обновлено в 10:32
Гаджеты

Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google

Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.
Обновлено в 09:19
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
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