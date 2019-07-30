Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборовРБК 05:01
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
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Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
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В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Футбол
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.
Обновлено в 13:23
Политика
Киевский суд оставил под арестом «экс-командира ПВО» ДНР
Апелляционный суд в Киеве оставил похищенного «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха под арестом.
Обновлено в 12:59
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Создатель «Малыша на драйве» подготовил сценарий сиквела
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Армия и оружие
Пентагон собирает данные о русской Арктике
Оборонное логистическое агентство Пентагона намеревается провести «исследование рынков Северного полярного круга с последующими докладами».
Обновлено в 11:15
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Экономика
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
Обновлено в 11:31
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Для тушения пожара в Самаре задействован пожарный поезд
В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.
Обновлено в 13:27
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.
Обновлено в 13:20
Общество
МВД предупредило о незаконности митинга в Москве 3 августа
Главное управление МВД по Москве призвало граждан не участвовать в несогласованном митинге в российской столице 3 августа.
Обновлено в 13:40
Финансы
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 10,28% годовых
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля этого года снизилась на 0,25% и составила 10,28% годовых, говорится в отчете Банка России.
Обновлено в 13:09
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому
Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:07
Общество
Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения
Чуть менее четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:24
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 09:57