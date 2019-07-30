Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборовРБК 05:01
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
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Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов
Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Демонстрация военной силы идет в русле христианской этики, заявили в РПЦ
Демонстрация военной силы со стороны России является способом предупредить возможную агрессию потенциальных противников, и подобное поведение идет в русле норм христианской этики, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
Обновлено в 06:51
Политика
Экс-мэра Тегерана приговорили к смертной казни за убийство жены
Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент страны Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство супруги, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.
Обновлено в 05:26
Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина
По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55
Общество
Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
Как сообщает ТАСС, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова наняла помощницу, поскольку не умеет готовить
Брухунова честно призналась, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места».
Обновлено в 04:26
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Футбол
Егоров рассказал о времени использования VAR
Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», передаёт с матча корреспондент News.ru.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество
Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил РБК информацию о том, что заявители, подавшие заявку на митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова.
Обновлено в 07:18
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Общество
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44