Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборовРБК 05:01

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Генпрокуратура призвала жестко пресекать несанкционированные акции

Вести.Ru06:08

Генпрокуратура потребовала жестко пресекать незаконные митинги перед выборами

Ведомости05:12

Генпрокуратура предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

RT на русском05:09

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

РБК05:01

Генпрокуратура предписала жестко пресекать организацию незаконных акций

РИА Новости04:54

В Генпрокуратуре потребовали пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов

Интерфакс04:52

Замгенпрокурора призвал жестко пресекать действия участников незаконных акций

ТАСС04:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика

Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов

Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео

Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Демонстрация военной силы идет в русле христианской этики, заявили в РПЦ

Демонстрация военной силы со стороны России является способом предупредить возможную агрессию потенциальных противников, и подобное поведение идет в русле норм христианской этики, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
Обновлено в 06:51
Политика

Экс-мэра Тегерана приговорили к смертной казни за убийство жены

Бывший мэр Тегерана и экс-вице-президент страны Мохаммад Али Наджафи приговорен к смертной казни за убийство супруги, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.
Обновлено в 05:26
Экономика

Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина

По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55
Общество

Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове

Как сообщает ТАСС, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова наняла помощницу, поскольку не умеет готовить

Брухунова честно призналась, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места».
Обновлено в 04:26
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Политика

В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Футбол

Егоров рассказал о времени использования VAR

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», передаёт с матча корреспондент News.ru.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Происшествия

Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России

В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество

Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил РБК информацию о том, что заявители, подавшие заявку на митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова.
Обновлено в 07:18
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Общество

В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе

Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Обновлено в 01:17
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное