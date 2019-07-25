с чего всё началось

Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной). Атлантический совет — американская НКО, специализирующаяся на международных отношениях и вопросах безопасности.

Политика Федеральные власти США возобновят смертные казни Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

Энергетика Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7% Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Происшествия Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

Религия Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Медведев назначил нового заместителя министра энергетики "Назначить Тихонова Анатолия Владимировича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

Общество Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.

Кино Скончался голландский актер Рутгер Хауэр Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.

Общество Госдума увеличила пособие на детей до трех лет Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличит количество получающих пособия на первого и второго ребенка.

Происшествия Женщину убили на детской площадке в Подмосковье Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

Авто «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Авто В России построят новый автомобильный завод Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.

Футбол «Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Политика Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.

Армия и оружие Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2 Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор «Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Армия и оружие Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Футбол Сульшер настаивает на трансфере Магуайра Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ещё раз сказал исполнительному вице-председателю клуба Эду Вудворду о необходимости покупки центрального защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра.