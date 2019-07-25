Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в РоссииИзвестия 13:19
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.
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Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент.
Обновлено в 13:39
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Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Экс-муж Натальи Водяновой в четвертый раз стал отцом
Напомним, Джастин Портман и Наталья Водянова состояли в браке с 2001 по 2011 год. У пары трое общих детей – двое сыновей и дочка.
Обновлено в 10:21
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Здоровье
Диетолог рассказала об основных ошибках худеющих людей
Обновлено в 14:17
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Самолеты НАТО пролетели у границ России
После новостей о задержании СБУ танкера Nika Spirit с россиянами на борту самолеты-разведчики США, Швеции и Великобритании принялись летать около российских границ.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа
После взрыва газового баллона в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области потребовалась эвакуация жителей.
Обновлено в 10:59
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Политика
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
Обновлено в 13:54
Авто
АвтоВАЗ в третий раз за год поднимет цены на все модели Lada
АвтоВАЗ с 1 августа намерен поднять цены на все свои модели.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос
Обновлено в 11:29
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Авто
В России появится новый автозавод
Конвейер с производственной мощностью 50 тыс. машин в год включит в себя две универсальные сборочные линии, цех сварки и окраски, которые появятся в 2024 году, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми
Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Обновлено в 15:42
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено в 08:10
Спорт
Васькина и Гринев завоевали медали на ЧМ по водным видам спорта
Российские пловцы Дарья Васькина и Владислав Гринев завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.
Обновлено в 08:08