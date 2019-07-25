с чего всё началось

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.

Авто Новый седан Audi S6 получил официальные цены Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в модификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитилась фигурой Василисы Володиной В комментариях высказалась также Лариса Гузеева, отметив, что с такой фигурой ходила бы голая.

Происшествия Саперы уничтожили шесть снарядов времен ВОВ в Волгограде Саперы Южного военного округа уничтожили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны в Волгограде.

Политика Трамп и Зеленский обсудили санкции против России Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.

Политика Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области.

Политика Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Здоровье ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.

Общество В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Армия и оружие Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Наука Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.

Армия и оружие Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.

Происшествия Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.

Музыка Бузова анонсировала свой последний концерт Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.