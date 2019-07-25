с чего всё началось

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.

Происшествия Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

Авто Новый кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже Стартовали продажи обновлённого субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR, который был представлен в начале 2019 года.

Гаджеты Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Экономика В России стали чаще выдавать кредиты наличными В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода.

Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.

Футбол Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Футбол Сергей Шавло: «Черенков был импровизатором, он играл всегда по-разному» Ветеран «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями о бывшем футболисте красно-белых Федоре Черенкове, которому 25 июля исполнилось бы 60 лет.

Политика СБУ объяснила освобождение российских моряков «Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.

Футбол Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за Эмери Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб.

Игры На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077 Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.

Космос Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Наука Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.

Наука Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.

Армия и оружие Военные инженеры Узбекистана прибыли в Тюмень на Армейские игры Команды из Узбекистана, Китая и Кыргызстана прибыли в Тюмень для участия в международных играх АрМИ-2019, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.