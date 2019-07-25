Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в РоссииИзвестия 13:19
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.
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Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено в 09:43
Авто
Новый кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже
Стартовали продажи обновлённого субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR, который был представлен в начале 2019 года.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов
Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Экономика
В России стали чаще выдавать кредиты наличными
В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Футбол
Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports.
Обновлено в 11:54
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Футбол
Сергей Шавло: «Черенков был импровизатором, он играл всегда по-разному»
Ветеран «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями о бывшем футболисте красно-белых Федоре Черенкове, которому 25 июля исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 07:41
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 13:41
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
В трейлере российского «Чернобыля» нашли киноляп
Обновлено в 06:44
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Футбол
Дани Себальос решил перейти в «Арсенал» из-за Эмери
Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 11:04
Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено в 16:05
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено 18 июля в 20:02
Армия и оружие
Военные инженеры Узбекистана прибыли в Тюмень на Армейские игры
Команды из Узбекистана, Китая и Кыргызстана прибыли в Тюмень для участия в международных играх АрМИ-2019, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
Обновлено в 05:00
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии
Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.
Обновлено в 17:34