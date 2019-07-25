с чего всё началось

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.

Здоровье Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Здоровье В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.

Армия и оружие Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Шоу-бизнес Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Финансы Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.

Армия и оружие Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.

Авто DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.