Политика

Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в РоссииИзвестия 13:19

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Деятельность Атлантического совета (Atlantic Council) представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России, заключила
 Генеральная прокуратура.
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