Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в РоссииИзвестия 13:19
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.
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Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
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Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
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Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
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Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Армия и оружие
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Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
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DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков
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Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
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Авто
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В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
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