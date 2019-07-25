с чего всё началось

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг, 25 июля, на сайте ведомства.

Политика В украинском порту Измаил СБУ задержала российский танкер В СБУ сообщили, судно участвовало в спецоперации погранотряда ФСБ РФ для блокирования прохода украинских военных судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в Керченском проливе осенью 2018 года.

Наука Сам себе экспериментатор Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.

Происшествия Главаря петербургских угонщиков вернули в Россию Задержали петербуржца в Словении. По мнению полицейских, Андрей Паламарь — едва ли не король угонщиков люксовых иномарок в Петербурге.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Футбол Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс» "Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.

Гаджеты Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.

Космос Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.

Политика Украина нашла замену российскому газу в Катаре Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Военные инженеры Узбекистана прибыли в Тюмень на Армейские игры Команды из Узбекистана, Китая и Кыргызстана прибыли в Тюмень для участия в международных играх АрМИ-2019, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика Любовь Соболь вынесли из здания МГИК Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.

Общество Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Армия и оружие Москва и Сеул начали переговоры по инциденту над Японским морем Россия и Южная Корея начали в Сеуле переговоры о ситуации с полётом российского военного самолёта у острова Токто, заявили в Минобороны республики.

Здоровье В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.

Политика В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.

Политика Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».

Общество Госдума одобрила увеличение размера выплат семьям с детьми Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении количества семей, имеющих право на получение выплат после рождения первого или второго ребенка.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат в футбольных воротах Отечественная балерина Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать фолловерам свой традиционный шпагат, однако теперь в футбольных воротах.

Политика В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями» Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.

Общество В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.