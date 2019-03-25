Экономика
Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узлаЭкономика сегодня 04:01
Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ). Претензии вызвал рост стоимости реализации проектов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Гаджеты
ЦРТ разработает голосового ассистента «Варвара» с поддержкой биометрии
Фото: iStock "Центр речевых технологий" (ЦРТ) разрабатывает платформу для создания голосовых ассистентов под рабочим названием "Варвара".
Обновлено в 03:17
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Авто
АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4
АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено вчера в 16:33
Технологии
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым.
Обновлено в 05:09
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Технологии
На ПАО «МЗИК» разработали первую отечественную модель ричтрака
ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, расширяет линейку подъемно-транспортной техники.
Обновлено в 03:18
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35С
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Технологии
В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС
На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
Обновлено в 01:02
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Советский разведчик рассказал, кто мог убить Рудольфа Гесса
В интервью РИА Новости Георгий Санников рассказал, что не верит в официальную версию полета Гесса.
Обновлено в 02:24
Футбол
УЕФА представил официальный талисман Евро-2020
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»
Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 05:10
Кино
Вышел трейлер фильма о Даше-путешественнице
Обновлено в 03:45
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Опубликовано фото третьей формы «Реала» на сезон-2019/20, она бирюзового цвета
Портал Footyheadlines опубликовал фотографию резервного комплекта игровой формы, в котором футболисты мадридского «Реала» будут выступать в следующем сезоне.
Обновлено в 04:55
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика
К границе США направился новый караван мигрантов
Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00