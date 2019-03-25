Экономика

Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узлаЭкономика сегодня 04:01

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ). Претензии вызвал рост стоимости реализации проектов.
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с чего всё началось

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Чайка в письме Путину раскритиковал проект РЖД за 700 миллиардов

URA.Ru02:43

Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД, пишет «Ъ»

РИА Новости01:52

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Коммерсантъвчера в 17:52

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

РБКвчера в 23:43

Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Ведомостивчера в 22:06

СМИ узнали о претензиях к РЖД из-за Московского транспортного узла

Говорит Москва01:00

Реализация проекта Московского транспортного узла подорожала почти в 3 раза

Эхо Москвы01:32
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Гаджеты

ЦРТ разработает голосового ассистента «Варвара» с поддержкой биометрии

Фото: iStock "Центр речевых технологий" (ЦРТ) разрабатывает платформу для создания голосовых ассистентов под рабочим названием "Варвара".
Обновлено в 03:17
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Авто

АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4

АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено вчера в 16:33
Технологии

В России может появиться мобильный оператор для военных

Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа

В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым.
Обновлено в 05:09
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Технологии

На ПАО «МЗИК» разработали первую отечественную модель ричтрака

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" (МЗИК), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, расширяет линейку подъемно-транспортной техники.
Обновлено в 03:18
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35С

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер

Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Технологии

В Железногорске успешно проведены приемочные испытания очередной партии ТВС МОКС

На площадке Горно-химического комбината успешно завершены приемочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС) с МОКС-топливом для реакторной установки на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
Обновлено в 01:02
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Советский разведчик рассказал, кто мог убить Рудольфа Гесса

В интервью РИА Новости Георгий Санников рассказал, что не верит в официальную версию полета Гесса.
Обновлено в 02:24
Футбол

УЕФА представил официальный талисман Евро-2020

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 05:10
Кино

Вышел трейлер фильма о Даше-путешественнице

Обновлено в 03:45
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Опубликовано фото третьей формы «Реала» на сезон-2019/20, она бирюзового цвета

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию резервного комплекта игровой формы, в котором футболисты мадридского «Реала» будут выступать в следующем сезоне.
Обновлено в 04:55
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика

К границе США направился новый караван мигрантов

Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.
Обновлено в 00:00
Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
Обновлено в 04:21
Космос

Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
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