Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узлаЭкономика сегодня 04:01

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с чего всё началось

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ). Претензии вызвал рост стоимости реализации проектов.

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