Экономика

Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узлаЭкономика сегодня 04:01

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ). Претензии вызвал рост стоимости реализации проектов.
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с чего всё началось

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Чайка в письме Путину раскритиковал проект РЖД за 700 миллиардов

URA.Ru02:43

Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД, пишет «Ъ»

РИА Новости01:52

СМИ узнали о претензиях к РЖД из-за Московского транспортного узла

Говорит Москва01:00

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

РБКвчера в 23:43

Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Ведомостивчера в 22:06

Реализация проекта Московского транспортного узла подорожала почти в 3 раза

Эхо Москвы01:32

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Коммерсантъвчера в 17:52
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Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Общество

Первая весенняя гроза произошла в московском регионе

Обновлено в 04:31
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Общество

Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием

В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Рост онкобольных сербов связали с бомбёжками НАТО

Вооружённое противостояние Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам территории Югославии силами НАТО в 1999 году.
Обновлено вчера в 05:54
Кино

Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн

Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Футбол

Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
Обновлено в 03:47
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Культура

Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции

Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
Обновлено в 04:28
Автоспорт

Жак Вильнев: «Возвращение Кубицы не приносит пользу „Ф-1“»

Обновлено в 05:06
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Рейтинг кандидата на пост президенты Украины Зеленского превысил 30%

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.
Обновлено в 04:26
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник LADA 4x4

Примерный план доработок, составленный специалистами Волжского автозавода, в редакцию портала «Лада.онлайн» прислал один из читателей.
Обновлено в 03:04
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество

Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее

Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

Московский зоопарк отметит День птиц «Пернатой неделей»

С 1 по 6 апреля в зоопарке пройдет «Пернатая неделя», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:05
Общество

Алексей Текслер готовит засекреченную поездку по Челябинской области

Новый временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер сегодня совершит поездку по региону.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Политика

Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса

Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.
Обновлено в 02:47
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей

Заместитель главы демократической партии «Ак жол» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск (Семей) в честь казахских ханов и общественных деятелей, сообщает издание Atameken Business.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
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