Экономика
Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узлаЭкономика сегодня 04:01
Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ). Претензии вызвал рост стоимости реализации проектов.
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с чего всё началось
Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.Коммерсантъвчера в 17:52
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Общество
Первая весенняя гроза произошла в московском регионе
Обновлено в 04:31
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Общество
Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург
Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием
В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Рост онкобольных сербов связали с бомбёжками НАТО
Вооружённое противостояние Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам территории Югославии силами НАТО в 1999 году.
Обновлено вчера в 05:54
Кино
Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн
Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Футбол
Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
Обновлено в 03:47
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции
Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
Обновлено в 04:28
Автоспорт
Жак Вильнев: «Возвращение Кубицы не приносит пользу „Ф-1“»
Обновлено в 05:06
Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Рейтинг кандидата на пост президенты Украины Зеленского превысил 30%
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки
Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.
Обновлено в 04:26
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник LADA 4x4
Примерный план доработок, составленный специалистами Волжского автозавода, в редакцию портала «Лада.онлайн» прислал один из читателей.
Обновлено в 03:04
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество
Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее
Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Московский зоопарк отметит День птиц «Пернатой неделей»
С 1 по 6 апреля в зоопарке пройдет «Пернатая неделя», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:05
Общество
Алексей Текслер готовит засекреченную поездку по Челябинской области
Новый временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер сегодня совершит поездку по региону.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Политика
Советский разведчик рассказал об убийстве Рудольфа Гесса
Советский разведчик Георгий Санников считает, что нацистский преступник Рудольф Гесс не покончил с собой, а был убит.
Обновлено в 02:47
Политика
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей
Заместитель главы демократической партии «Ак жол» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск (Семей) в честь казахских ханов и общественных деятелей, сообщает издание Atameken Business.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03