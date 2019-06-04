Общество
Генпрокуратура предупредила об угрозе мусорного коллапса в РоссииНовые Известия 10:29
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заявил, что в ряде федеральных округов России существующие мусорные полигоны уже заполнены, и если эту проблему не начать решать, она может перерасти в коллапс.
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с чего всё началось
Переполненные мусорные полигоны являются для страны "настоящим бедствием", заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на совещании в Ростове-на-Дону, посвященном состоянию законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.Интерфакс08:37
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