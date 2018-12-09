Общество
Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России
Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в РоссииВедомости03:15
Брать взятки в России в 2018 г. стали почти на 10% чаще, чем в прошлом, сообщила Генеральная прокуратура (данные приводит «РИА Новости»). Об этом ведомство отчиталось по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
Ведомости03:15
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Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году
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