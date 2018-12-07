Общество
В 2018 году в России стали на 10% чаще брать взятки в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
РБКвчера в 19:57
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Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году
Вести.Ruвчера в 20:08
Медики, полицейские или чиновники. Кто в Мурманской области чаще берет взятки?
ТВ-2107 декабря в 11:41
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