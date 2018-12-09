В 2018 году в России стали на 10% чаще брать взятки в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Транспорт Транспорт Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию в декабре

Транспорт Транспорт МЧС предупредило жителей Москвы о снегопаде и гололедице "По информации Росгидромета 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - говорится в сообщении.

Общество Общество Умерла правозащитница Людмила Алексеева

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Общество Общество Ума Турман присоединилась к протестам в Париже Актриса Ума Турман в инстаграме опубликовала фотографию с места проведения акции протеста в Париже.

Общество Общество Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.

ЖКХ ЖКХ В Барнауле восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии В Барнауле запустили тепло в большую часть домов, отключенных от теплоснабжения после коммунальной аварии.

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Общество Общество Представительница Мексики завоевала титул «Мисс мира – 2018» Мексиканка Ванесса Понсе завоевала титул «Мисс мира — 2018» на 68-м международном конкурсе красоты, финал которого состоялся 8 декабря на острове Хайнань.

Общество Общество На Корсике объявили красный уровень тревоги из-за сильного ветра

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Путешествия Путешествия Пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река".

Общество Общество В России впервые узаконят право человека на обезболивание Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих.