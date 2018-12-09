Общество

Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток
РБК
вчера в 19:57

В 2018 году в России стали на 10% чаще брать взятки в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
РБКвчера в 19:57

Подробнее о событии

Генпрокуратура: В России стали чаще давать и брать взятки

Росбалт00:15

Россияне стали чаще попадаться на взятках

News.ru00:37

Главные новости к утру 9 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

В Генпрокуратуре заявили о росте коррупции

Газета.Ru01:08

Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году

Вести.Ruвчера в 20:08

Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток

РБКвчера в 19:57

Генпрокуратура сообщила о росте числа взяток в России

Дождьвчера в 21:10
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Транспорт

Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию в декабре

Обновлено в 04:32
Транспорт

МЧС предупредило жителей Москвы о снегопаде и гололедице

"По информации Росгидромета 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:49
Общество

Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Обновлено в 04:40
Общество

Кандидатка на титул «Мисс Вселенная» от Сьера-Леоне пропала в Таиланде

Эстер Бангуста, являющаяся кандидаткой на получение звание «Мисс Вселенная — 2018», пропала после того как прибыла на конкурс в Таиланд, сообщает 9 декабря газета El Nacional.
Обновлено в 04:46
Общество

Ума Турман присоединилась к протестам в Париже

Актриса Ума Турман в инстаграме опубликовала фотографию с места проведения акции протеста в Париже.
Обновлено в 04:37
Общество

Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет

Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.
Обновлено в 04:28
ЖКХ

В Барнауле восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии

В Барнауле запустили тепло в большую часть домов, отключенных от теплоснабжения после коммунальной аварии.
Обновлено в 04:01
Общество

В России отмечается День Героев Отечества

Обновлено в 04:44
Общество

Представительница Мексики завоевала титул «Мисс мира – 2018»

Мексиканка Ванесса Понсе завоевала титул «Мисс мира — 2018» на 68-м международном конкурсе красоты, финал которого состоялся 8 декабря на острове Хайнань.
Обновлено в 04:14
Общество

На Корсике объявили красный уровень тревоги из-за сильного ветра

Обновлено в 02:54
Общество

Узбекских милиционеров заставили на Коране поклясться не брать взятки

Обновлено в 04:43
Общество

В Польше восстановили памятник советским военнопленным

На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.
Обновлено в 03:21
Путешествия

Пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию

Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река".
Обновлено в 04:30
Общество

В России впервые узаконят право человека на обезболивание

Впервые в законопроекте о паллиативной помощи прописали право граждан России на получение обезболивающих.
Обновлено в 03:01
Общество

Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми

Обновлено в 04:29
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