Генпрокуратура объяснила недопуск России к расследованию по MH17РИА Новости 07:05

Все ракеты, двигатель от которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.

с чего всё началось

На сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи, нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному дел.

В Москве считают, что российской стороне было отказано во вхождении в состав совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 из-за несогласия России с выводами предыдущего, технического расследования, заявил в интервью РИА Новости заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.

Генпрокуратура объяснила недопуск России к расследованию по MH17

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