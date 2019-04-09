Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»Lenta.ru 01:29

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха». Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. Об этом сказано в докладе генпрокурора России Юрия Чайки, передает во вторник, 9 апреля, РИА Новости.

Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

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