«Ъ»: Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖДИнфорос 06:17

Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора. В аппарате профильного вице-премьера Максима Акимова "Ъ" сообщили, что знакомы с содержанием письма.

с чего всё началось

По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на письмо генпрокурора России Юрия Чайки, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО "РЖД" при строительстве объектов инфраструктуры московского транспортного узла (МТУ) в период 2012-2018 годов.

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