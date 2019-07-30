Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондовРИА Новости 04:54

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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Генпрокуратура потянулась к пенсиям

Коммерсантъ06:54

В Генпрокуратуре объявили о начале проверки работы ПФР

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Путин поручил Генпрокуратуре проверить пенсионные фонды

ТК Звезда04:36

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

РИА Новости04:54

Генпрокуратура проведет проверку пенсионных фондов

РЕН ТВ04:48

Генпрокуратура в августе начнет проверку пенсионных фондов

ТАСС04:43

Генпрокуратура в августе начнет массовую проверку пенсионных фондов

РБК05:46
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Политика

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
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Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
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На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
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Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
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Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

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Политика

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На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
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Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

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Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
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Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
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Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

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В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
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Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае

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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
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