с чего всё началось

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Авто Дизайнеры Aurus займутся разработкой вертолета Новый российский вертолет «Ансат» получит салон в стиле автомобилей Aurus.

Политика ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".

Происшествия Черногория выдала России главу банка «Тройка» Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Происшествия Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба "С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Экономика Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta Как пишет «Лада онлайн», цены выросли на пять тысяч рублей. Остальные автомобили предлагаются по прежней стоимости.

Общество В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Происшествия Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Энергетика ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.

Происшествия 7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области 7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Авто Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Экономика Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.

Финансы Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.