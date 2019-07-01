с чего всё началось

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

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