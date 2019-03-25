Экономика
Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖДКоммерсантъ вчера в 17:52
Генпрокуратура уже внесла представление в Росжелдор. Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.
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с чего всё началось
По мнению Юрия Чайки, договоры Росжелдора и ОАО РЖД с Росимуществом о предоставлении средств не соответствуют законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля», а в договорах нет целевых показателей, что не позволяет выставить штрафы.Коммерсантъвчера в 17:52
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